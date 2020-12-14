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Ветер, туман, гололед: В «ДНР» на два дня объявили штормовое предупреждение

14.12.20 11:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» на 14-15 декабря объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР»

«Сохранятся сложные погодные условия: ветер 15-20 м/с, туман, гололед. На дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

При этом в «МЧС» уверяют, что на дорогах «заторов нет, проходимость автомобильных дорог в норме».

Ранее сообщалось, что в соцсетях жители неподконтрольного украинским властям Донецка обсуждают экстремальный гололед и делятся лайфхаками по передвижению в такую погоду.

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