Ветер, туман, гололед: В «ДНР» на два дня объявили штормовое предупреждение

В «ДНР» на 14-15 декабря объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР»

«Сохранятся сложные погодные условия: ветер 15-20 м/с, туман, гололед. На дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

При этом в «МЧС» уверяют, что на дорогах «заторов нет, проходимость автомобильных дорог в норме».

Ранее сообщалось, что в соцсетях жители неподконтрольного украинским властям Донецка обсуждают экстремальный гололед и делятся лайфхаками по передвижению в такую погоду.