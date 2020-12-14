Те, кому отказали в «паспорте ДНР», стоят на проверку: В Донецке показали очередь (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди, которым отказали в «паспорте ДНР», стоят в очереди на проверку «УБОП».

Фото очереди, собравшейся у здания по Челюскинцев, 190, опубликовали очевидцы в соцсети.

Как объясняют дончане, эти люди намерены оспаривать отказ в получении «паспорта». Некоторым отказали, так как они проживали на подконтрольной украинским властям территории, других – из-за наличия ID-карты, а не бумажного украинского паспорта, третьим – по иным причинам.

Жители Донецка отмечают, что не все собрались из-за желания иметь «паспорт»: к примеру, у «бюджетников», не имеющих этого «документа», требуют объяснительные с гарантией увольнения.

Также очевидцы рассказали о полном несоблюдении каких-либо карантинных мероприятий.

Напомним, «глава ДНР» Денис Пушилин также признал, что в сентябре 2020 года очередь на получение «республиканского паспорта» в некоторых отделениях была до 2023 года.

Как сообщалось ранее, жители Донецка жалуются на огромные очереди на оформление «паспорта ДНР». Они отмечают, что в день «паспортные отделы» в районах города принимают по 5-7 человек. Также в «ДНР» предприятия без ведома сотрудников подают их в списки на получение «республиканского паспорта». Работники об этом узнают случайно, когда получают SMS-уведомление, что им необходимо явиться в «миграционную службу» для подачи документов.

Отметим, что выдача «республиканских паспортов» производится с 2016 года. Для этого нужно получить талон электронной очереди в отделениях «Почты Донбасса». Получение «паспорта ДНР» является главным условием для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке.

Также большие очереди сохраняются в «паспортные столы» в «ЛНР».