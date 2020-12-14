В ТКГ оценили возможность существенных изменений в законе об «особом статусе» Донбасса

Изменения в закон об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) пока не планируют вносить. Это возможно лишь при условии прогресса в переговорном процессе в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин (фракция «Слуга народа»), передает «РБК-Украина».

«И какие-либо существенные изменения к этому закону (об "особом статусе" ОРДЛО – ред.) не могут быть внесены до тех пор, пока мы будем считать это невозможным и пока не будет прогресса в переговорном процессе ТКГ», – сказал Костин.

Он напомним, что на нормандском саммите в Париже оговаривалось введение в законодательство «формулу Штайнмайера». Однако включить эту формулу в закон об «особом статусе» Донбасса без внесения других технических изменений невозможно.

Костин считает режим прекращения огня большим достижением, однако по-прежнему остаются нерешенными вопросы обмена пленными, разминирования и допуска международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.

«Если будет движение со стороны российской делегации в решении, в том числе и этих вопросов, тогда речь может пойти и о каких-то изменениях к закону об особом порядке местного самоуправления», – уточнил представитель Украины в ТКГ.