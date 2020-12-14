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Если не рассчитаются с долгами: Шахтеры госшахт готовят всеукраинскую акцию протеста

14.12.20 12:18
Фото: Facebook Михаила Волынца
Фото: Facebook Михаила Волынца

Горняки государственных угледобывающих предприятий готовы объявить всеукраинскую акцию протеста, если им не выплатят долги по зарплате до 20 декабря. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец в Facebook.

«Из-за угрозы манипуляций, которые стали очевидными на прошлой неделе, не упускаем из виду вопрос выделения 1,4 млрд грн на погашение зарплатной задолженности перед горняками. Если чиновники в очередной раз забюрократизируют вопросы и не рассчитаются с шахтерами до 20 декабря, как это было обещано, начинаем всеукраинскую акцию протеста», – подчеркнул Волынец.

По его словам, в воскресенье, 13 декабря, об отказе спускаться в забой или отгружать уголь, пока не будет полного расчета с долгами, заявили горняки шахт ГП «Львовуголь» (Львовская обл.), ГП «Мирноградуголь» и ГП «Селидовуголь» (Донецкая обл.).

«За 10 месяцев госшахты на четверть (на 712,5 тыс. тонн) снизили добычу угля. Годовой план по добыче выполнен лишь на 67,4%», – также отметил глава НПГУ.

Напомним, что в ноябре в Мирнограде и Селидово (Донецкая обл.) начались протесты горняков госшахт с требованиями выплатить долги по зарплате.

Ранее сообщалось, что работникам шахты «Украина» (ГП «Селидовуголь», г. Украинск), которые продолжают протест и не спускаются в забой, выплатили часть задолженности по зарплате в сумме 102 грн 61 коп.

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