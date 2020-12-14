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Разумков назвал дату рассмотрения закона о продлении «особого статуса» Донбасса

14.12.20 12:32
Дмитрий Разумков / Фото из открытых источников
Дмитрий Разумков / Фото из открытых источников

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил сегодня, 14 декабря, в ходе заседания согласительного совета парламента, что на этой неделе депутаты рассмотрят закон о продлении «особого статуса» Донбасса, передает «РБК-Украина».

Вопрос выносится на повестку дня заседания Рады во вторник, 15 декабря.

«Важным вопросом будет вопрос о продлении особого статуса. Он завтра выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины», – отметил спикер парламента.

Ранее сообщалось, что представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин заявил, что существенные изменения в закон об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей пока не планируют вносить. Это возможно лишь при условии прогресса в переговорном процессе в ТКГ.

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