Праздник добрых сердцем: В Украине отметили День благотворительности

День благотворительности отметили в Украине 13 декабря. По данным Киевского международного института социологии, самой известной благотворительной организацией страны является Фонд Рината Ахметова. Уже 15 лет он реализует проекты национального масштаба в области медицины, культуры и социальной сфере, сообщает пресс-служба Фонда.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса в поддержке больше всего нуждались государственные больницы в крупных городах и отдаленных селах и поселках. Поэтому все ресурсы Фонда и бизнесов группы SCM были объединены для помощи медикам. Для этого был запущен проект «Борьба с COVID-19 в Украине».

«Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом. В опорные больницы всех регионов Украины были поставлены 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов и 337 тысяч экспресс-тестов для выявления COVID-19. Врачи получили свыше тысячи единиц медицинского и лабораторного оборудования, в том числе около 200 высококлассных аппаратов ИВЛ. Это оборудование помогает спасать жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавируса», – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Проект «Борьба с COVID-19 в Украине» стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней», в рамках которой в прошлом году регионам страны были переданы 200 суперсовременных автомобилей «скорой помощи». Медики получили от Фонда спецмашины трех типов: для экстренной помощи взрослым пациентам, для реанимации новорожденных и скорые-внедорожники, предназначенные для работы в горной местности и отдаленных населенных пунктах.

Проект «200 скорых для Украины» изменил систему оказания экстренной неотложной помощи, подняв ее на качественно новый уровень. За годы независимости страны никогда ранее один благотворитель не передавал системе неотложной медицины такого количества машин.

В 2014 году приоритетным направлением деятельности Фонда Рината Ахметова стала помощь мирным жителям Донбасса, пострадавшим от вооруженного конфликта. Фонд Рината Ахметова эвакуировал из-под обстрелов детские дома и дома ветеранов, помогал детям, старикам, одиноким матерям и другим категориям самых незащищенных групп населения продуктами и медикаментами. Людям, живущим по обе стороны линии разграничения, передано свыше 134 тысяч тонн продуктов. Это почти 12,5 миллионов наборов выживания. Исследование социального вклада, проведенного на Донбассе авторитетной британской компанией Envoy Partnership, показало, что помощь Фонда Рината Ахметова получили около 3,5 миллиона мирных жителей региона. Это почти две трети тех, кого затронул вооруженный конфликт. Социальная ценность проекта «Продуктовая помощь населению» Фонда Рината Ахметова исследователи оценили более чем в 1 млрд долларов.

В активе Фонда – десятки программ и проектов национального масштаба. Одна из самых известных и значимых – программа «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» и портал национального усыновления sirotstvy.net. В декабре ему исполнилось 11 лет. Программа и портал изменили жизнь почти 10 тысяч детей, оставшихся без родительского тепла. Все они нашли мам и пап. Миссия программы остается неизменной многие годы – помочь детям обрести счастье в семье и показать, что приемное родительство – ответственный, но посильный шаг.

Фонд единственный в Украине системно и масштабно оказывал поддержку детям с проблемами слуха и пороками сердца, помогал мальчикам и девочкам, живущим на Донбассе, с психологической и физической реабилитацией.

«Ринат Ахметов поставил перед командой Фонда задачу помогать тем, кому это максимально необходимо, помогать там, где тяжелее всего. За 15 лет работы Фонд Рината Ахметова достиг беспрецедентных результатов в сфере благотворительности и стал крупнейшей частной инициативой страны. Программы и проекты Фонда изменили общество и его отношение ко многим актуальным проблемам: сиротству, раку и туберкулезу. Сегодня Фонд задает тренды для других благотворительных организаций, способствует системным изменениям, внедряет лучшие международные практики», – резюмировала Наталья Емченко.