Резников рассказал о переговорах по обмену пленными

До конца года перспективы взаимного освобождения удерживаемых лиц с «Л-ДНР» и РФ неоднозначны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом на презентации проекта «Изоляция: Must speak» рассказал вице-премьер-министр, глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Я буду откровенным, перспективы неоднозначны. Потому что с лета мы наблюдаем блокирование переговоров в Трехсторонний контактной группе по разным надуманным историям, начиная от претензий к постановлению Верховной Рады о назначении местных выборов, которые уже состоялись. И продолжая другими надуманными вещами», – сказал Резников.

В то же время, добавил вице-премьер, в гуманитарной рабочей подгруппе ТКГ, в которой проходит диалог о взаимном освобождении удерживаемых лиц, по тем критериям, которые были предложены и утверждены координатором ОБСЕ в этой подгруппе Тони Фришем, украинская сторона подала все соответствующие списки на освобождение удерживаемых лиц.

«С ожиданием аналогичного шага от оккупационного режима – двух оккупационных режимов – и РФ. К сожалению, они не подали эти списки... Процесс заблокирован. Мы все равно оставляем надежду, что нам все-таки удастся, потому что мы общаемся не только в режиме Минского формата. Напомню, что Минский формат является производным от Нормандского формата», – подчеркнул Резников.

«На уровне политических советников идут консультации и, соответственно, министров иностранных дел Нормандского формата, и надеемся на встречу все же лидеров Нормандского формата в Берлине», – добавил он.