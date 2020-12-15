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Там «фуршет» теперь каждый день: В неподконтрольной Горловке показали разграбленный супермаркет (Фото)

15.12.20 11:29
Горловка / Фото из соцсетей
Горловка / Фото из соцсетей

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) разграбленное здание бывшего супермаркета по-прежнему остается заброшенным.

В соцсети показали, как сегодня выглядит процветавший до начала военного конфликта «Фуршет» в районе «Универсама». По словам горловчан, все ценное из магазина давно вынесли, мародеры вырвали даже провода из потолочных светильников.

«Процветание молодой республики налицо… Живем, живем… У меня такое чувство, что вся Горловка, Макеевка и Донецк сейчас в Краматорске, Константиновке и Славянске… А на втором этаже был "Фокстрот"… Почему бывший? Там "фуршет" теперь каждый день… Освободили Горловку от Фуршета», – пишут в соцсетях.

Также местные жители отмечают, что «Фуршет» вблизи автовокзала выглядит не лучше.

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