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Ребенка зажало на сиденье: В Краматорске в ДТП пострадали трое взрослых и трое детей (Фото)

14.12.20 13:22
Краматорск / Пресс-служба ГСЧС в Донецкой области
Краматорск / Пресс-служба ГСЧС в Донецкой области

Сегодня, 14 декабря, в ДТП в Краматорске пострадали 6 человек. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

Сообщение об аварии на перекрестке улиц 8 Марта и Проездной поступило в 9:58. На место были направлены спасатели 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

После прибытия к месту вызова, спасатели установили, что результате происшествия пострадали 6 человек: мужчины 1980 и 1983 рождения, женщина и дети 2010, 2013 и 2006 годов рождения. Спасатели деблокировали ребенка с заднего пассажирского сиденья автомобиля и передали работникам «скорой помощи».

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