7 200 гривен за батарею: Жители Дружковки возмущены платежками за отопление подъездов (Документ)

В Дружковке (Донецкая обл.) жители начали получать квитанции от теплосети, в которых указана оплата за обогрев мест общего пользования даже там, где отопления в подъездах нет. Горожане собирают подписи под обращением в Национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает «Дружковка на ладонях».

В коллективном обращении в НКРЭКУ жители указывают, что во многих многоэтажных домах Дружковки система отопления мест общего пользования не работает уже много лет, поскольку трубы демонтировал балансодержатель КП «Комсервис».

«Несмотря на это, исполнитель услуг теплоснабжения незаконно насчитал жителям города оплату за вышеуказанную услугу, которая фактически не была получена. Кроме этого, мы считаем, начисление было проведено не по Методике распределения между потребителями объемов предоставленных коммунальных услуг, утвержденной приказом Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины №315 от 22.11.2018, поскольку в каждом подъезде, к примеру, девятиэтажного дома, каждой семье насчитали в среднем 200-250 грн и это при том, что в подъезде должна быть лишь одна батарея отопления. А всего с одной батареи отопления в подъезде граждане должны оплатить около 4 х 9 х 200 = 7 200 грн. Это полный абсурд», – подчеркивают горожане.

Жители Дружковки просят провести проверку деятельности «Донецктеплокоммунэнерго» и принять соответствующие меры. Инициативная группа также направила претензии теплоснабжающей организации по поводу незаконности начисления за услугу, которую фактически не получали. Городскому голове Владимиру Григоренко люди предложили создать комиссию, которая обследует жилой фонд и удостоверится в отсутствии системы отопления в подъездах.

По словам представителя инициативной группы Руслана Немиша, на сегодняшний день под обращением к нацрегулятору собрано уже более 300 подписей дружковчан.