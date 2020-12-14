Стартовал прием заявок: Как оформить 8 тысяч гривен «карантинной» помощи (Инструкция, видео)

Сегодня, 14 декабря, портал государственных сервисов «Дія» начал принимать заявки на получение 8 тыс. грн единоразового пособия от государства в связи с карантином. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, за первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тысяч человек.

«Напомню, наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря. Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги". Заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных. Правительство делает все, чтобы средства каждом поступили быстрее», – отметил Шмыгаль.

На портале «Дія» уточняется, что заявление на помощь можно оформить до 31 декабря включительно. И для этого понадобится квалифицированная электронная подпись для авторизации на портале «Дія»

Как оформить и получить помощь:

зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

в разделе «Услуги» выберите «Одноразовая материальная помощь ФОП и наемным работникам»;

«Дія» автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи;

подтвердите свое текущее место работы;

введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнать IBAN своего счета можно здесь;

проверьте и отправьте заполненное заявление;

ожидайте уведомление о начислении выплаты.

Как отмечается, помощь должна поступить на указанный счет до 31 декабря 2020 года.