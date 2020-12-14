Российскую вакцину «Спутник V» ждут в «ДНР» до конца года: Пушилин сделал заявление

Российская вакцина «Спутник V» может поступить в «ДНР» до конца текущего года. Об этом сегодня, 14 декабря, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«Конечно, мы во многом рассчитываем только на Россию, и вопрос противодействия коронавирусной инфекции здесь тоже не стал исключением. Конечно, мы на «Спутник V» рассчитываем, наш минздрав прорабатывает эти вопросы с Минздравом РФ», – заявил Пушилин.

Пушилин также добавил, что «рассчитывает на поставки вакцины до конца года». «У нас в целях как можно большее число граждан вакцинировать, есть определенные цифры, которые могут говорить потом о выработке коллективного иммунитета – это порядка 50-60% граждан», – уверяет «глава ДНР».

Напомним, «глава ДНР» Денис Пушилин не соблюдает карантинные требования: на рынке он общался с покупателями и продавцами без маски и не придерживаясь дистанции, точно так же было и во время посещения «Донецкгормаша».