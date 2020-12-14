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На Луганщине от COVID-19 выздоровели более 5,6 тыс. человек (Карта)

14.12.20 14:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине от коронавирусной инфекции выздоровели более 5,6 тыс. человек. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В Луганской области по состоянию на 14 декабря всего лабораторно подтверждены 7 929 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 317 детей до 17 лет. Из них:

  • выздоровели – 5 673 человека, в том числе 205 детей;
  • лечатся – 2 046 человек, в том числе 112 детей;
  • умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией – 210 человек.

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