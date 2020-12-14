На Луганщине от COVID-19 выздоровели более 5,6 тыс. человек (Карта)

На Луганщине от коронавирусной инфекции выздоровели более 5,6 тыс. человек. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В Луганской области по состоянию на 14 декабря всего лабораторно подтверждены 7 929 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 317 детей до 17 лет. Из них: