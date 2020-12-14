Компенсации за разрушенное жилье: На Донетчине выплатят свыше 11 миллионов гривен

В Донецкой области назначены выплаты компенсаций за разрушенное в ходе боевых действий жилье для 41 человека на сумму свыше 11 млн грн. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

Выплаты назначены по результатам работы комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

«На сегодня одобрена 41 заявка на получение компенсаций за разрушенное жилье. В перечень попали как частные дома, так и квартиры в коммунальных многоквартирных домах. Это хороший результат. На следующий год мы планируем охватить значительно большее количество пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ и особое внимание уделить населенным пунктам на юге области», – отметил Филашкин.

Положительные решения о предоставлении компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, комиссия приняла в отношении жителей таких населенных пунктов: Марьинка, Авдеевка, Зайцево, Красногоровка, Славянск, Опытное, Богдановка, Верхнеторецкое, Водяное и Луганское.

Как сообщалось ранее, на Донетчине подано 275 заявок на такую компенсацию. В госбюджете на 2020 год предусмотрено 20 млн грн на выплату компенсаций, этих средств хватит на около 63-66 семей. На 2021 год запланировано 114 млн грн.