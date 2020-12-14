Выживает только сувенирка: Рекламщик рассказал об упадке рекламного рынка в «ДНР»

В «ДНР» рекламный рынок фактически умер, и сейчас составляет 10-20% от довоенного объема. Об этом пишет «республиканский» пропагандист Станислав Варг со слов жителя Донецка, который работает на рекламном рынке.

«Недавно разговаривал с товарищем из местного рекламного агентства. Так вот он сказал, что если сравнивать с довоенным рынком, то на сегодня есть – в лучшем случае 10-20% от прошлых показателей и то, – в зависимости от отраслей… Когда рынок сжимается до 10-20% – это п*здец», – заявил рекламщик.

Крупных заказчиков рекламы нет – все корпорации выехали после 2014 года. Существующие большие по местным меркам предприятия (шахты, заводы) рекламу не дают, т.к. денег даже на зарплаты не хватает.

Четкой открытой статистики о рекламном рынке «ДНР» нет. Поэтому представитель агентства оперирует усредненными показателями. И на сегодняшний день, по его словам, от отдельных направлений в сравнении с довоенным уровнем осталось:

реклама на рекламных плоскостях (билборды, ситилайты и пр.) – 20% от довоенного уровня;

полиграфия (флаеры, брошюры и пр.) – 20%;

этикеточная печать – 15%;

изготовление наружной и интерьерной рекламы (вывески, украшения и пр.) – 10%

сувенирная продукция – 30%.

Так, количество рекламных плоскостей в «ДНР» (билборды, ситилайты, перетяжки над дорогой) сузественно сократилось, причем 80% билбордов перешло под управление «республиканского предприятия». Сейчас на площадях в «ДНР» рекламируются в основном, супермаркеты «Молоко» (фирма «Геркулес») и до недавнего времени «Первый республиканский супермаркет». Еще тенденция – товары российских производителей (преимущественно продукты), но это единое направление с супермаркетами.

В «ДНР» работает всего 4 телеканала – «Оплот», «Новороссия», «Юнион» и «Первый республиканский». «Телевидение на территории государства умерло, так как – в первую очередь резко уменьшился сам выбор телевизионных площадок», – утверждает рекламщик.

Кроме того, как телевидение, так и радио так или иначе подчинено «министерству информации ДНР», а значит полноценно развиваться как рыночный продукт не может.

«Пресса умирает везде, а – в Донецке и подавно. У нас есть всего один вид печатных изданий: "Комсомолец Донбасса", "Коммунист Донбасса", где только одно – "хохлы ушлёпки", "мы против бандеровцев". Их можно обозвать иначе: Газета 1, Газета 2, Газета 3…», – говорит дончанин.

При этом после 2014 года газет было больше, были и местного производства, но все они умерли. Также не осталось даже рекламных газетёнок.

Рынок полиграфии (печать на разных видах бумаги) держится, в основном, из-за «отсталости» местного менталитета. «Объясню. Из-за войны уровень прогрессивности рекламы Донбасса остался – в большей степени на уровне 2013-2014 годов. То есть, в столице России встретить человека, пользующегося визитками, – сложно, у нас это продолжает процветать. В Москве визитки могут быть, в лучшем случае, у начальников каких-то серьезных и крупных отделов, а то и у директоров», – рассказывает мужчина.

Также в местную полиграфию входят достаточно популярные карманные рекламки формата А5, евро-формата, евро-буклеты. «Все это осталось на уровне 2013-14 годов, работают по старым лекалам. Буклеты раздают на улицах, где-то я даже знаю, что вроде как кидают. Это когда раскидывают по почтовым ящикам. Но – в России я о таком не слышал уже давненько», – поясняет рекламщик.

Он говорит, что сейчас в Донецке осталось всего три типографии по полиграфии. Для сравнения: до войны один предприниматель-полиграфист ежемесячно перевозил продукцию тремя «Газелями» до упора забитыми всевозможными флаерами и листовками «Амстора». Сейчас объем всех существующих полиграфистов – это одна «Газель», не всегда полная и не всегда даже раз в месяц.

До войны на данной территории действовало 3 компании, специализирующихся на флексографской печати (в основном, печать этикеток). «Одна из них и раньше была не очень серьезной, одна находилась в Ясиноватой, но директора выехали, оставив все свое оборудование. Так что на данный момент осталась только одна компания», – говорит рекламщик.

Флексопечать ориентирована на печать этикеток для бутылок, колбасы, консерв, упаковочных пакетов и прочего. Сейчас в «ДНР» продолжают работу ликероводочный и пивной завод, производятся консервы, мясная и колбасная продукция. Поэтому заказы у оставшейся компании по печати этикеток есть.

Изготовление наружной и интерьерной рекламы (вывески, украшения, пленка, баннеры, ситилайты) – здесь основные заказчики представители малого и среднего бизнеса, так как крупные предприятия зачастую делают себе вывеску и меняют ее – в лучшем случае через 3-5 лет.

Нынешние запросы рынка «ДНР» удешевились: товар дорожает, рынок сузился, заказчиков мало, а так как основными заказчиками остаются мелко-средние бизнесмены, то – в «республике» они себе попросту не могут позволить заказывать дорогостоящие и интересные штуки для привлечения покупателей.

«Никто из них не может себе позволить, например, светящийся короб за 50 тысяч рублей. Это тебе не тысячу флаеров заказать или баннер, который нужно прибить к забору. В Донецке сейчас главное что? Лишь бы выглядело как вывеска», – отмечает дончанин.

«Изготовление рекламы – в ж*пе. Я думаю, что на уровне меньше 10%», – говорит он об уровне рынка.

Интерьерная реклама в своей основе зарабатывает на заведениях общественного питания и дискотеках. До войны это была острая конкуренция из-за необходимой уникализации внутри заведений ради привлечения очередной порции клиентов. Но сейчас некое разнообразие есть исключительно в ресторанах на бульваре Пушкина в Донецке, чего, разумеется, недостаточно для полноценной работы и заработка рекламными агентствами.

А вот сувенирная продукция (чашки, футболки, ручки, кепки, гравировки) – держатся на уровне 30%. «Цветет, пахнет и даже следит за мировыми трендами. То, что я делал – в России, это делали и здесь. Тут просто, на сколько рынок сократился – столько у них. Я думаю, 30% осталось», – рассказал собеседник.