На Донетчине заняты около 40% мест в больницах для COVID-пациентов

На сегодня в Донецкой области число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 достигло почти 30 тысяч человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 декабря, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Заболели 29 660 человек, из них, к сожалению, 613 – это те, кто не смогли преодолеть болезнь и умерли», – сказал Педенко.

По его словам, по заболеваемости за прошлые 14 дней показатель по области составил 361,9 на 100 тысяч населения. В среднем по Украине – 450,4.

Загруженность мест в больницах составляет 39,7% по Донецкой области, в среднем по Украине – 43,3%.

«На сегодня в областных учреждениях находятся 843 человека, которым диагноз коронавирусной болезни подтвержден, и 606 человек с подозрением на коронавирус», – добавил представитель облздрава.