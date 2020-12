Сбой в работе YouTube: Что известно

Сегодня, 14 декабря, в работе сервиса YouTube возник масштабный сбой.

Доступ к своим аккаунтам не могли получить пользователи из разных стран, в том числе – из Украины.

Пользователи увидели ошибку сервера.

В YouTube по поводу сбоя дали следующую информацию: «Нам известно, что у многих из вас сейчас возникают проблемы с доступом к YouTube – наша команда знает и изучает это. Мы сообщим вам здесь, как только у нас появятся новые новости».

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news.