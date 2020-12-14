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На Донетчине за нарушения карантина оштрафовали более 2 700 человек

14.12.20 15:28
Валерий Кобычжи
Валерий Кобычжи / Фото: facebook.com

В Донецкой области за нарушения карантина составлен 2 151 административный протокол, вынесено 2 711 постановлений о штрафах. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил на брифинге заместитель директора Департамента – начальник Управления мобилизационной, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Донецкой облгосадминистрации Валерий Кобыжчи, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что в регионе продолжают действовать правила карантина «оранжевой» зоны.

Валерий Кобыжчи отметил, что всего за сутки составлено 5 административных протоколов и вынесено 91 постановление о штрафах.

«За неделю составлено 104 административных протокола и вынесено 647 постановлений. Всего с начала карантина составлен 2 151 административный протокол и вынесено 2 711 постановлений», – сообщил чиновник.

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