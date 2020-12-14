«Справимся»: В Донецкой ОГА прокомментировали тестирование на COVID-19 пациентов с респираторными симптомами

В Донецкой области хватит мощностей лабораторий и объемов материалов для обеспечения тестирования на коронавирус всех больных с респираторными симптомами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 декабря, заявил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он прокомментировал вопрос о том, что Министерство здравоохранения в ближайшее время планирует ввести обязательное бесплатное тестирование на COVID-19 для всех пациентов с любыми респираторными симптомами.

«Справлялись и справимся», – отметил Педенко.

Он рассказал, что на данное время в лабораториях области в наличии есть почти 300 тест-наборов, и один тест-набор обеспечивает 96 исследований.

«Это для амплификации. И 400 наборов – это для экстракции вируса. Тест-наборы лабораториями постоянно приобретаются или за счет средств, которые выделяет Донецкая область, или поступают за счет закупки государства, либо предоставляются в качестве гуманитарной помощи», – добавил представитель облздрава.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни в части проведения тестирований. Теперь будет значительно расширен круг лиц, которые смогут бесплатно пройти исследование на COVID-19. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, такое решение связано с тем, что сейчас мощности государственных лабораторий не загружены на 100%, поскольку уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием.