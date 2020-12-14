Для онлайн-услуг: На КПВВ жителям неподконтрольного Донбасса будут выдавать электронные подписи

Несмотря на диджитализацию Украины, большинство онлайн-услуг не доступны для граждан, проживающих на неподконтрольных территориях. Это связано как с необходимостью личного присутствия на подконтрольной территории, так и с отсутствием электронной цифровой подписи. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала первый заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Дарья Свиридова во время веб-конференции «Документы, выданные – в оккупации: признавать нельзя игнорировать».

Она напомнила, что и до карантина граждане с неподконтрольных территорий имели проблемы с доступом к ряду услуг. Так, для получения паспорта, свидетельств, оформления пособий, пенсий и пр. требуется их личное присутствие на подконтрольной территории. А в условиях карантина и закрытых КПВВ эти процедуры еще более усложнились.

«И этот год был вызовом. Потому что как поддерживать граждан в оккупации, если, во-первых, услуги для них предоставляются очень сложно? Ты должен пройти все круги ада и в большинстве случаев через судебные процедуры. А во-вторых, из-за закрытых КПВВ ты просто не можешь выехать с той территории, чтобы получить эти услуги, даже если ты готов к таким сложным процедурам», – сказала Свиридова.

Она акцентировала, что перечень услуг, которые необходимы жителям неподконтрольных территорий, не такой уж и большой. Например, по оккупированному Крыму, 80% услуг связано с паспортами: получение паспорта гражданина Украины (впервые, дубликат, вклеивание фотографии и пр.), оформление загранпаспорта. «И где-то 15-20% – это иного рода государственные услуги. Они связаны, в основном, с получением свидетельства о рождении или смерти», – добавила Дарья Свиридова.

Но все эти услуги очень тяжело полностью перевести в онлайн. Потому что оформление того же паспорта связано с передачей биометрических данных, фотографий, проставления личной подписи.

Поэтому сейчас рабочая группа из участников Министерства цифровой трансформации, Минреинтеграции и иных ведомств разрабатывает перечень возможных услуг, которые могли бы предоставлять жителям неподконтрольных территорий онлайн. «Полностью или частично. Чтобы хотя бы подача документов для получения услуги могла быть совершена онлайн», – отметила она.

Также сейчас решается вопрос предоставления «неподконтрольным» жителям электронной цифровой подписи. «Все услуги, которые доступны для жителей [свободной части] Украины, в большинстве своем недоступны для жителей оккупированных территорий. Здесь идет дискриминация по месту проживания. Из-за того, что у них нет электронной цифровой подписи. И сейчас наша задача – разъяснить жителям, что такое электронная цифровая подпись, какой перечень услуг с ее помощью можно получить. А также сделать доступным ее получение на КПВВ – для этого создать там удаленные места для сотрудников налоговой инспекции, которые могли бы выдавать такие подписи», – рассказала Свиридова.

Напомним, портал электронных услуг «Дія» предоставляет доступ к 1200 услугам, но для этого необходимо иметь электронную цифровую подпись.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольных Украине территориях проживает около 4 млн человек. За 7 лет российской агрессии они получили массу документов, выданных местными режимами. На данный момент законодательно Украина облегчила использование таких документов лишь – в двух направлениях – по факту рождения/ смерти и по поводу образования. Но пришло время разработать механизм принятия к сведению информации документов, выданных – в Крыму и «Л-ДНР», чтобы облегчить жизнь людей.

Среди рожденных – в «Л-ДНР» только 36% детей имеют украинские свидетельства о рождении, а – в Крыму – 10%. Но не у всех родителей есть возможность приехать на подконтрольную территорию, чтобы оформить ребенку свидетельство о рождении, в итоге – дети остаются «не учтенными» и без легитимных документов.