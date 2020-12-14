Бесплатно и со скидками: В прифронтовом Торецке хоронят только частники

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) нет своей коммунальной службы, которая бы занималась организацией похорон. Здесь по этому направлению работает частная фирма – ФЛП «Лебедин Наталья Ивановна». Об этом сообщили в приемной военно-гражданской администрации Торецка, передает «Вільне радіо».

Наталья Лебедин отмечает, что в ее фирме минимальный тариф на захоронение стоит около 5000 грн. В этот тариф включены:

договор;

гроб, лента, крест;

выкапывание могилы и закапывание гроба;

доставка тела;

катафалк.

Но некоторым людям захоронения организуют бесплатно, а кому-то делают скидки.

«Мы людям скидки делаем, потому что город у нас немного депрессивный. Детей до 5 лет мы хороним бесплатно. Ни копейки не берем. У меня такое табу. Если хороним наших военных, то я всегда бесплатно даю гроб, крест, простыню и пр. Бывает также, что семья в долгах, то даем скидки», – рассказывает предпринимательница Наталья Лебедин.

И действительно, в торецких группах в соцсетях немало комментариев, где рассказывают, как предпринимательница помогла им с похоронами, сделала скидку или даже бесплатно организовала захоронения.

Как сообщалось ранее, в Бахмуте минимальная стоимость захоронения – 4100-4200 грн, а вот похороны умершего от коронавируса обойдутся на треть дороже. А в соседнем Соледаре таких наценок не делают.