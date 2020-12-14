Медики Черниговской области получили еще один аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

9 декабря Фонд Рината Ахметова передал Менской центральной районной больнице (Черниговская обл.) аппарат искусственной вентиляции легких высокого класса. Вручение оборудования состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-служба Фонда.

«Всего Фонд Рината Ахметова закупил для государственных больниц свыше 200 высококлассных аппаратов искусственной вентиляции легких. На сегодня медики получили более 190 аппаратов от Фонда и бизнесов группы SCM. Это оборудование уже спасает жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от COVID-19 во всех регионах Украины», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Представитель Фонда Екатерина Свириденко рассказала, что Ринат Ахметов выделил на помощь государственным опорным медучреждениям 300 млн грн. «Первое оборудование Фонд передал врачам еще в феврале. Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" не имеет аналогов в стране. Это самая большая, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом», – подчеркнула она.

Генеральный директор КНП «Менская центральная районная больница» Григорий Разнован выразил уверенность, что в такое сложное время поддержка очень важна: «О добрых делах Фонда Рината Ахметова мы знаем давно. Но я даже не надеялся, что такая помощь придет и в нашу больницу. У нас есть свои аппараты ИВЛ, но свой срок они отработали. Мы не могли себе позволить приобрести новое оборудование. Мы очень рады такой помощи. Хочу заверить, что этот аппарат будет работать только с больными, которым диагностирован COVID».

Фонд не впервые оказывает помощь медицинским учреждениям региона. «Мы это очень ценим. В первую очередь ценим социальную ответственность, которую взял на себя крупный бизнес, возглавляемый господином Ахметовым. Этот аппарат поможет больным коронавирусом. От себя лично и от главы областной государственной администрации – слова благодарности, потому что такую серьезную проблему, как пандемия, мы можем преодолеть только вместе», – сказал заместитель главы Черниговской ОГА Виталий Загайный.

Сегодня оборудование такого класса крайне необходимо медикам. «В Черниговской области появилось сразу два таких современных аппарата. В городах Нежине и Мене», – уточнил начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш.

Без аппаратов ИВЛ высокого класса медикам пришлось бы очень трудно. «Даже самоотверженная работа наших врачей иногда не способна помочь больным без современного оборудования. Спасибо Фонду Рината Ахметова за этот аппарат. Он поможет спасать жизни», – сказал секретарь Менского горсовета Юрий Стальниченко.

«От управления охраны здоровья благодарю Фонд за возможность для наших врачей работать на современной оборудовании и оказывать качественную помощь пациентам», – добавил глава районной госадминистрации Евгений Соловьев.

Вместе с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской спецодежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда.