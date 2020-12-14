Елочные базары: Сколько стоят сосны в Славянске и Мариуполе (Фото)

Елочные базары в южном Мариуполе открылись сегодня, 14 декабря. А в северном Славянске новогодними красавицами торгуют с конца прошлой неделим.

В Мариуполе в этом году места продаж впервые определялись на аукционе через систему «Prozorro. Продажи». Как сообщили в Мариупольском горсовете, на аукцион были выставлены 51 локация. По 16-ти из них уже определены победители, но конкурс продлен до 15 декабря.

«Предприниматели могут размещать хвойные деревья на отведенных местах с 14 по 31 декабря. Площадь каждой локации не более 30 кв. м. В случаях, когда было несколько предпринимателей на одно место – проводились электронные торги», – рассказал начальник управления земельных отношений Андрей Игнатов.

По данным «Сайт города Мариуполя», самая дешевая цена за 30 кв. м – 2332 грн, самая высокая – 15 тыс. грн.

На елочных базарах города за сосну среднего размера цена стартует от 300 грн.

Заработали елочные базары и в Славянске. На них в ходу крымская и обычная сосна.

Цена главного новогоднего атрибута стартует от 200 грн, далее – 250, 300 грн, передает «Деловой Славянск». Все зависит от высоты дерева, его пушистости и того, насколько ровный ствол.

Каждое дерево, предлагаемое торговцами, должно быть с елочной биркой. Они могут быть бумажными или пластиковыми. Бирки указывают на то, что дерево срублено и приобретено на законных основаниях, также оно экологически чистое.

Как сообщалось ранее, в этом году на Донетчине упал спрос на живые новогодние ели. Отпускная цена лесхозов региона – от 80 грн за сосну.

В «ДНР» анонсировали, что отпускная цена лесничеств на сосну высотой 1,5-2 метра будет от 400 руб. (154 грн по местному курсу валют).