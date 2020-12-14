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В плюсе сурки, лебеди, выдры: Как 6 лет без охоты изменили фауну Донбасса (Фото)

14.12.20 17:50

В Донецкой и Луганской областях полноценная охота была запрещена с 2014 года для предотвращения возможных недоразумений и эксцессов с военными. Существенное сокращение отстрелов повлияло на животный мир Донбасса – это дало резкий рос популяций. На территории начали появляться животные, которые считались на грани вымирания или которых вообще многие годы не видели здесь экологи. Об этом в Facebook написал председатель Донецкой региональной организации «Всеукраинская экологическая лига» Алексей Бурковский.

Он рассказал, что в 2014 году боевые действия заставили животных мигрировать в спокойные территории. Однако уже весной 2015-го линия соприкосновения стабилизировалась и все дальнейшие изменения в состоянии популяций уже были связаны с фактором отсутствия охоты на большей части Донбасса, где не было ни боевых действий, ни охоты.

За эти 6 лет иногда проводился санитарный отстрел диких животных, за последние 2 года также появилось браконьерство (с 2014 по 2017 год браконьерство впервые в истории было практически нулевым). Но влияние данных факторов было минимальным.

Эколог подчеркивает, что при этом в период запрета охоты все другие факторы продолжали действовать почти без изменений: «агропредприятия обрабатывали поля, заводы и шахты загрязняли реки, горение степей и лесополос не прекращались».

«Весну 2015 года можно считать первым этапом в воссоздании животного мира региона. С того момента луга, степи, водно-болотные угодья начали наполняться живностью… Если в 2013 году уже редко можно было встретить даже дикую утку крякву, то с 2015-го вместо отдельных уток стали появляться небольшие стайки, потом стаи. Однажды в 2018 я спугнул потрачу уток количеством более 70 особей!», – описывает Бурковский.

Начали восстанавливаться виды, которые почти исчезли в этой местности еще лет 10-15 назад, например, чирок. Можно встретить также и гуся серого. «В конце концов, начали встречаться водоплавающие виды, которых раньше вообще здесь не было, по крайней мере с конца 80-х годов прошлого века. Например, стал появляться занесенный в Красную книгу Украины огарь», – продолжает эколог.

За период запрета охоты имел место рост популяции перепелов, фазанов, хищных птиц, лебедя-шипуна.

«Это так удивительно, когда ты отходишь от собственного дома буквально на 200-300 м и можешь встретить краснокнижного коршуна, полевого или лугового луня, которых раньше не мог увидеть годами. За такие виды как пустельга, болотный лунь, канюк вообще речи не идет – их видишь постоянно… В 35-40 км от меня находится ландшафтный парк "Клебан-Бык", на территории которого есть стабильная популяция лебедя-шипуна. Как только запретили охоту, то он начал быстро распространяться оттуда на соседние территории», – пишет эколог.

Изменения коснулись и млекопитающих. В первую очередь, запрет охоты отразился на популяции зайцев, лис, косуль. «Конечно, увидеть зайца можно было и раньше, но за всю свою жизнь я не помню такого, чтобы в поле зрения можно было видеть сразу 5-7 зайцев, и которые не очень тебя боятся. Значительно возросла популяция косули (серны европейской). Если раньше, я мог увидеть это животное раз в 2-4 года, то после запрета охоты я начал встречать ее несколько раз в год», – отмечает эксперт.

Начал распространяться дикий кабан. Появилась выдра, и ее популяция постепенно растет.

Особо Бурковский остановился на теме сурков в степях Донетчины: «Думаю, если бы не запрет охоты, то сурок остался бы в Донецкой области только в пределах объектов природно-заповедного фонда. Те, популяции, мне были известны до запрета, находились уже в одном шаге от полного вымирания. Запрет охоты изменил ситуацию с байбаком кардинально. Он не просто был спасен, он показал значительный прирост. При этом прирост не только особей, но и новых его колоний».

Бурковский сообщил, что сейчас увеличилось количество районов Донецкой области, где охота разрешена. В этом году запрет касается только прифронтовых Бахмутского, Марьинского, Ясиноватского районов и частично на территории Волновахского и Константиновского районов (не ближе 40 км от линии соприкосновения).

«Такой вот философский парадокс – линия разграничения, будучи линией смерти для людей, создает сейчас для животных полосу жизни шириной в 40 км», – заключает эколог.

Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского
Фото Алексея Бурковского

Как сообщалось ранее, в январе 2020 года в Донецкой области был продлен запрет на охоту, но основные ограничения сняли осенью.

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