«Мишленовских звезд не хватаем»: Как карантин ударил по ресторанам Донецка

В «ДНР» карантин, как и везде, больше всего ударили по сфере «общепита» – ресторанам и кафе. В том числе из-за нюансов работы в «республике». Об этом рассказал житель Донецка Владислав.

В «ДНР» с начала карантина не было полного запрета для кафе / ресторанов, здесь просто сокращали время их работы – сначала можно было работать в обычном режиме до 18:00, а с 18:00 – «на вынос». Потом время обычного режима постепенно довели о 21:00. Но сейчас они работают полноценно – до 22:00 (так «общепит» работает с 2014 года, т.к. в 23:00 начинается комендантский час).

Все начинается вообще с проблемы развития сферы «общепита» в «ДНР». Она довольно стандартизирована. «Довольно трудно найти заведение, в котором не продается пицца или бургеры. Если вам удалось такое найти – вы в ресторане азиатской кухни. Мишленовских звезд здесь нет и никогда не было. Покупка продуктов, их хранение, работа поваров и официантов окупаются кухней весьма скромно», – говорит Владислав.

Он отмечает, что здесь в рестораны и кафе ходят не просто «покушать», а выпить алкоголь и «удовлетворить свои иные биологические потребности». «Очень многие заведения живут именно за счет алкоголя и кальянов (ныне, после их запрета, – "паровых коктейлей"). Продажа алкоголя идеальна: по закупочной цене бутылка покупается за 1000 руб. (385 грн по местному курсу валют, – ред.), а продается дороже – за 3-4 тысячи (1155 – 1540 грн), в зависимости от наглости и "респектабельности»" продающего бургеры или мясную нарезку заведения», – продолжает житель Донецка.

И сокращение времени работы заведений хорошо ударило по их доходам, т.к. алкоголь по таким ценам вряд ли будут массово заказывать «с доставкой на дом».

Еще одна особенность «ДНР» – отсутствие полноценной системы доставки. Поэтому местным кафе и ресторанам тоже трудно реализовать это карантинное направление. «На крупные общероссийские курьерские сети доставки рассчитывать не приходится, рынок полностью принадлежит местным конторам», – говорит Влад.

Он отметил, что в Донецке попытались реализовать единственное мобильное приложение, через которое можно осуществлять доставку – GoodCity. «Но в течении года список сотрудничающих с ними заведений не увеличился. Часть заведений полностью игнорирует доставку, другая – пользуется технологиями прошлого века, организовывая все по телефону, третья – имеет свои менее удобные сайты», – описывает ситуацию дончанин.

«Заказать что-то в пластмассовом судочке, имеющее риск перевернуться в дороге или быть раздавленным непрофессиональным курьером, оплачивая всёе ту же наценку, – перспектива менее заманчивая», – добавляет он.

Конечно, карантин ударил и по самим сотрудникам заведений, которые, в основном, живут за счет «чаевых». «Одна кафешка может трудоустраивать вплоть до 50-ти, а иногда и больше, человек. В целом, это хорошее место работы, где зарплаты задерживают очень редко, но даже так работники могут держаться за счет "чаевых", иногда даже превышающих зарплату», – почеркнул Владислав

Сейчас идет подготовка к Новому году, который в «ДНР» состоится с минимальными ограничениями – все корпоративы в силе, если отменят комендантский част, но рестораны будут вообще д утра работать. И это единственный шанс им увеличить доходность.

Новогодние выходные в «ДНР» продляться до 10 января. И сфера «общепита» уснет до середины февраля – до Дня всех влюбленных, плюс до мужского «23 февраля», который до сих порт отмечают в «республике».

Что касается карантинной безопасности, то в заведениях Донецка их не придерживаются. «Наш местный общепит, да, проверяет температуру китайскими бесконтактными термометрами и спрашивает маску при входе. Но люди кушают и пьют без масок. Заведений, обеспечивших социальную дистанцию для гостей, можно пересчитать по пальцам одной руки. Например, молодцы Golden Lion, а SunCity – не молодцы», – продолжает дончанин.

Несмотря на комендантский час, в Донецке продолжают работать ночные клубы – «Лица», «Чикаго» и «Кокон». Здесь ни о каких карантинных ограничениях речи не идет.