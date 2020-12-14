Местные и переселенцы: Чем зарабатывают бездомные на улицах Мариуполя

В Мариуполе, как и в иных крупных городах страны, на улицах живут бездомные. Их жизн осложняется особенно в зимнюю погоду. Тем не менее, в приюты они не идут, а в день удается заработать до 200 грн. «Сайт города Мариуполя» пообщался с тремя мужчинами, которые в силу разных обстоятельств получили статус человека без определенного места жительства (БОМЖ).

Руслан – коренной мариуполец. Ему 44 года, но выглядит он намного старше. Грязная и неопрятная одежда, лицо в побоях. Руслан говорит, что у него нет здоровья работать, а на улице он оказался всего 4 месяца назад.

«У меня племянник освободился из тюрьмы и пришел ко мне в частный дом. Разобрал железную кровлю и сдал на металлолом. Без фронтона и крыши жить там невозможно. Потом разобрали еще и печку. Вот так и вышло: прописка есть, а дома нет», – жалуется он. Остальные документы у мариупольца в полном порядке, но в этом нет толка.

«Живу теперь где придется. В подъезде каком-нибудь кинешь одеяло и спишь, или на теплотрассе», – коротко отвечает Руслан.

Его заработок – это найденные вещи на мусорных свалках, которые он сдает за деньги на рынке или во вторсырье. «Зарабатываю в день от 50 гривен, в среднем 100 – 150. Бывает, и 200. За эти деньги покупаю покушать и выпить иногда», – рассказывает он.

О функционировании пунктов обогрева в Мариуполе Руслан не знает, а прийти в Мариупольский городской центр по обслуживанию граждан без определенного места жительства на Банном переулке он не хочет, хоть и наступившие холода осложняют уличную жизнь мариупольца. Он уверен, что может выжить без государственной поддержки.

«Милиция не гоняет. Могут только проверить документы. Если не в розыске, то вообще проблем нет"», – добавляет он.

Про побои на лице Руслан говорит, что это результат «внутренних разборок» бездомных. «Просто есть те, кто мирно жить не умеет, вот и кидается», – с горькой усмешкой произносит он и идет дальше по своим делам.

Руслан

Игорь – переселенец из Луганска. Мужчине около 35 лет и обитает он в районе магазина «1000 мелочей». Его «стаж» на улице – 8 месяцев.

«В самом начале войны я приехал сюда из Луганска. Была тут девушка, потом стала женой, а потом мы разругались – она выгнала меня, и я остался на улице», – говорит он.

Пойти Игорю больше некуда, родственников у него в Мариуполе нет, а в родной город, который находится за линией разграничения, ехать он не хочет, потому что не поддерживает «Л-ДНР».

«Не для того я уехал оттуда, чтобы возвращаться», – отмечает он.

Теперь Игорь собирает макулатуру, металлолом, бутылки и прочее второсырье, а спит в подвалах и на теплых трубах.

«По сравнению с летом на улице сейчас очень тяжело. Особенно сейчас, когда сильные морозы», – говорит мужчина.

Четких планов, как выбраться из кризисной ситуации, у Игоря нет, но он пытается сохранять оптимистический настрой. «Жизнь не заканчивается на этом. Буду пытаться что-то делать», – резюмирует бездомный.

Максим – уроженец Бердянска. Он товарищ по несчастью Игоря и невзгоды уличной жизни мужчины преодолевают вместе. 15 лет назад он приехал работать строителем в Мариуполь, но в 2009 году поругался с руководителем и его выгнали. Позже мужчина потерял документы и до сих пор так и не восстановил их.

«Замкнутый круг какой-то. Никак не вылезу. Для того, чтоб восстановить, нужны деньги, но без документов на работу не берут. Подавал заявление в полицию и в ЦНАП – а меня посылают в Бердянск. Но туда без паспорта через блокпосты я тоже не смогу проехать», – жалуется Максим.

Кроме сбора вторсырья, Максим иногда ходит на «шабашки». «Руки у меня из того места растут, все умею делать, но на работу с приличным заработком без паспорта не берут», – сетует он.

Впрочем, на жизнь мужчина не жалуется и говорит, что ему всегда есть, что покушать, завел даже собаку. «Единственная проблема – это с жильем. Ночуем, где придется, иногда даже под открытым небом», – заключил он.