«Оригиналы картин дарим семьям»: На Донетчине появились билборды с героями АТО / ООС

В Донецкой области появились билборды с портретами героев, погибших в зоне АТО / ООС. Это проект «Город Героев», который реализует Донецкая облгосадминистрация. Об этом в Facebook сообщил председатель ДонОГА Павел Кириленко.

«На портретах – наши земляки: из Мирнограда, Краматорска, Мариуполя, Донецка, Горловки, Славянска... Военнослужащие, добровольцы, сотрудники СБУ, ГСЧС, нацгвардейцы, полицейские, пограничники, Герои Небесной сотни. Их имена ДонОГА собрала в символической "Книге памяти 2014-2020...", которую издала в октябре этого года», – рассказал Кириленко.

Теперь каждый герой этой книги (а их более 130) будет увековечен на портрете. «Оригиналы работ, написанные художниками, мы дарим семьям погибших. На основе оцифрованных копий печатаем плакаты и билборды. Плакаты передаем в воинские подразделения, библиотеки, школы. Билборды размещаем на улицах городов. Чтобы каждый из нас видел, знал, и помнил тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу», – пояснил глава Донетчины.