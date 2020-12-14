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Сэкономили на зарплатах: «Укрэнерго» не пришлось поднимать тариф на электроэнергию

14.12.20 19:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Транспортировка электроэнергии не подорожает, потому что зарплаты чиновникам «Укрэнерго» не будут повышать. Их всего лишь проиндексируют в соответствии с инфляцией. Об этом заявил глава Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, передает ТК «Украина».

Первоначально говорили о повышении тарифа на передачу киловатт для украинских промышленников. Это бы увеличило нагрузку на бизнес в 500 тыс. грн. Тогда производители должны были бы поднимать цены и на свои товары.

Но благодаря решению НКРЭКУ плату даже уменьшили. «Нам удалось даже не повысить, а понизить тариф "Укрэнерго" с 313 гривен действующего до 293 грн. Мы очень довольны этим решением, потому что это поддержка всей экономики Украины, всей нашей промышленности», – прокомментировал председатель Нацкомиссии Валерий Тарасюк.

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