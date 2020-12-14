В Славянске судят помощника «Беса»: Свидетель дал показания о расстрелах в Горловке

В Славянске состоялось заседание суда по рассмотрению по сути дела Виктора Михеда (позывной «Ежик»). Его обвиняют в участии в террористической организации и нарушении законов и обычаев ведения войны. В Горловке Михед был помощником офицера ГРУ России Игоря Безлера. «Ежик» снимал допросы заложников, сам их допрашивал и конвоировал. Обвиняемый участвовал в суде по видеосвязи из СИЗО Мариуполя, передает «Радио Свобода».

По информации прокуратуры, в 2014 году в Горловке Михед добровольно вступил в отряд Игоря Безлера (позывной «Бес»). Сейчас Игорь Безлер – также один из обвиняемых по делу о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17.

Игорь Безлер

«Михед нарушил законы и обычаи ведения войны, что выразилось в жестоком обращении с лишенными свободы военнослужащими ВСУ и гражданскими лицами, в применении к ним физического и психологического насилия, запугивания. А также подсудимый выгонял их на принудительные работы», – сказал в суде прокурор Ростислав Росик.

Показания по этому делу дал Василий Будик. В 2014 году он был советником заместителя министра обороны Украины. Попал в плен к Безлеру 2 мая 2014 года.

Василий Будик вспоминает, что в день его задержания формирования, подконтрольные России, провели так называемый «первичный экспресс-допрос». Во время которого Будик получил 4 ножевых ранения.

На следующий день к нему привели российских и местных журналистов. Это так называемое «интервью» снимал также «Ежик».

Василий Будик в суде Славянска

С 29 мая Будика перевели в здание горловского ОБОПа. Там располагался сам Игорь Безлер, НКВД (именно такая табличка была на двери) и информационный отдел коммуникации (отдел «К»).

«Там же проводились допросы задержанных людей. Там же я видел расстрелы: кого-то в прихожей, кого-то в коридоре, кого-то в подвале», – вспоминает реалии плена Будик.

Именно в комнате, где располагался отдел «К», находились члены формирований «Цифра», «Ежик» и другие. По заданию Безлера, говорит Будик, они выкладывали в интернет фотографии и видео.

3 июня 2014 года Василия Будика и полковника СБУ Александра Васющенко ночью повели на расстрел. «Мы спускались в подвал. Переступили через (лежали на лестнице) двух убитых, одетых в украинскую форму. Не знаю, расстрелянных, зарезанных», – делится Будик.

Видео «расстрела» Васющенко и Будика есть в интернете. На экране – полутемный, заброшенный подвал. Справа стоит Игорь Безлер. В центре кадра, спинами к камере, с обмотанными скотчем головами, стоят заложники.

Безлер на этом видео говорит, что Украина не хочет обменивать задержанного российского наемника. И, если его сообщника не отпустят, «Бес» обещает по двое расстреливать пленных офицеров.

«Я ждал трое суток, но теперь ждать времени у меня больше нет. Поэтому сейчас будут расстреляны господин Будик и господин Васильченко (Александр Васющенко – ред.)», – сообщает Безлер. Потом он отдает команды: «Заряжай (слышен лязг затворов). Целься. Огонь!» Звучит выстрел, и двое людей падают.

Потом выяснится, что видео расстрела – постановочное, а сам выстрел был холостым.

Оказывается, перед расстрелом, как утверждает свидетель, к Безлеру на переговоры приехал Денис Пушилин (нынешний «глава ДНР»). После переговоров Безлер объявил условия, вспоминает Будик: «Нам предложили так: хотите жить – первый выстрел будет холостой, второй будет боевой. Если вы не успели упасть между выстрелами, то выстрел будет в голову. Естественно, мы согласились».

После съемки псевдорасстрела, по словам Будика, Пушилин и Безлер помогли заложникам подняться, сняли скотч с голов и предложили покурить.

«Пока стояли, разговаривали – видел группу людей, которые стояли с автоматчиками. И в этой группе людей был боец под позывным "Ежик", который проводил съемку данного видео», – утверждает Будик.

Он говорит, что «Ежик» снимал для Безлера и другие видео: «Я знаю, что непосредственно он снимал видео допроса бойца батальона "Артемовск" Кудрявцева. Лично принимал участие в этом допросе. И насколько мне известна дальше судьба данного бойца – он был расстрелян».

А еще Будик видел, как «Ежик» конвоировал заложников на уборку территории. Но вот того, что «Ежик» кого-то избивал или пытал, – бывший заложник не видел.

В ходе заседания прокурор просил продлить арест Михеду еще на 60 суток с возможностью внесения залога. Михед сказал, что хочет быть под домашним арестом. Сторона защиты также говорила о домашнем аресте. По сути предъявляемых обвинений Виктор Михед свою позицию на прошедших двух заседаниях не озвучивал и вопросов свидетелю не задавал.

В итоге ему продлили арест на 60 суток с возможностью внести залог в 630 600 грн. На следующее судебное заседание подсудимого должны привезти из Мариуполя в Славянск. Михед собирается на этом заседании задать свидетелю вопросы.