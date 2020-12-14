С красными шарами: В Мариуполе монтируют новогоднюю площадь (Фото)

В Мариуполе начали монтировать центральную новогоднюю елку города, которую традиционно устанавливают на Театральной площади. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Высота обновленной новогодней елки более 14 метров. Она имеет отличную от прошлых конструкцию. Праздничные огни на ней зажгут в День святого Николая – 19 декабря.

«Елку украсят шарами красного и золотого цветов. Вместо гирлянд – иллюминация. Кроме главного новогоднего атрибута на Театральной площади планируется ярмарка и установка праздничных декораций – большой медведь, окруженный подарками, символ года – металлический бык с подсветкой», – отметила директор ККП «m.EHUB» Мария Слета.

Также елки будут установлены в каждом районе города. Все они постепенно обновляются. Так, в прошлом году была закуплена новая елка в Левобережном районе. Теперь – в Центральном.

В городе будет 4 новогодних локации: Театральный сквер, парк «Веселка», площадь возле ДК «Украинский дом» и площадь Свободы.