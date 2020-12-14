Преодолевал танковый ров: На Луганщине камера «поймала» нарушителя границы (Видео)

В Луганской области в районе села Рассыпное с помощью комплекса видеонаблюдения пограничники обнаружили нарушителя. Он пытался незаконно пересечь государственную границу с РФ в Украину. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что инцидент произошел вчера.

После фиксации камерой нарушителя, на место сразу же отправилась группа реагирования от отдела пограничной службы «Троицкое». И пока мужчина преодолевал противотанковый ров, пограничники уже ожидали его на рокардной дороге, где и задержали путешественника.

Нарушителем оказался 65-летний местный житель.

На мужчину пограничники составили админматериалы по ч. ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Меру наказания ему выберет суд.

Как сообщалось ранее, в Луганской области вдоль всего контролируемого участка украинско-российской границы установлены камеры наблюдейния, усиленные тепловизорами.