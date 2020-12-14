О рождении и смерти, торговле и детях: Европейский суд позволяет Украине использовать документы «Л-ДНР»

Украина признала решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) как основу своего правового поля. При этом у ЕСПЧ есть ряд решений в отношении стран, в которых был вооруженный конфликт. И в частности, положения относительно признания «неподконтрольных» документов можно было бы использовать в украинской практике относительно «Л-ДНР» и оккупированного Крыма. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала руководитель проектов «Внутреннее перемещение в Украине» Офиса Совета Европы в Украине Анна Христова во время веб-конференции «Документы, выданные – в оккупации: признавать нельзя игнорировать».

Она отметила, что вопрос использования информации из гражданских документов, выданных на неподконтрольных территориях, очень важен для Украины. Но он не является новым для Европы, мирового сообщества.

При этом – эффективного рецепта в мире нет. «Это не означает, что Украина должна копировать опыт. Потому что в мире нет ни одного успешного примера решения прав людей, которые пострадали в результате вооруженных конфликтов, произошедших после Второй мировой воны. И тем более нет в Европе. Поэтому нет того опыта, который можно просто взять и экстраполировать в Украину», – сказала Христова.

Однако у Европейского суда по правам человека есть определенное видение решения таких проблемных моментов. «И вот позиция ЕСПЧ может быть точно принята к сведению. Потому что это единые стандарты прав человека, которые являются обязательными для Украины, как и для всех государств-членов Совета Европы. В этом плане Украина уникальна, потому что только она так смело и прямо сказала в законе о выполнении решений ЕСПЧ, что практика этого суда является источником права в Украине, поэтому она должна использоваться украинскими судами. Не только решения, которые касаются Украины, не только решения последних лет – а вся практика ЕСПЧ», – акцентировала представительница Офиса Совета Европы в Украине.

В плане применения практики ЕСПЧ для Украине важны «намибийские исключения». Намибия (Африка) до 1990 года была оккупирована Южно-Африканской республикой (ЮАР). В 1971 году Международный суд ООН сформулировал «намибийские исключения» – выданные оккупационными властями ЮАР документы должны были повсеместно признаваться, но только в том случае, если их непризнание повлекло бы серьезные нарушения или ограничения прав граждан.

«То есть "намибийские исключения" – это история о том, как должны быть признаны документы в национальной правовой системе. Иначе это будет грубым нарушением прав людей, которые остались на неподконтрольной правительству территории», – пояснила Христова в рамках Украины.

Она отметила, что в Украине пытаются сузить «намибийские исключения» лишь до документов о факте рождения или смерти. При этом практика ЕСПЧ констатирует, что это касается широкого спектра документов.

«Это отражено в классическом деле "Кипр против Турции", в рамках которого ЕСПЧ также использовал "намибийские исключения". Сам конфликт между этими странами был в 1974 году, при этом решение суда по нему было вынесено аж в 2001 году. То есть понадобилось 27 лет для принятия решения в межгосударственном деле. А до этого было еще дело Ирландии. То есть подходы ЕСПЧ уже сформировались: относительно вопросов юрисдикции; когда страна является стороной конфликта, но не признает этого, и пр.», – отметила экспертка.

Анна Христова не может сказать, сколько лет ЕСПЧ будет рассматривать межгосударственное дело «Украина против Российской Федерации». «Но то, что подходы уже сформированы, позволяет надеяться, что рассмотрение не займет 27 лет, а будет быстрее. Но нет никаких гарантий. То есть вопрос в том – дождемся ли мы такого решения в течение нашей профессиональной карьеры?», – сказала она.

Экспертка акцентировала, что анализируя схожие положения подобных дел в ЕСПЧ, в отношении «Л-ДНР» и оккупированного Крыма можно говорить о более широких вопросах (а не только о документах о рождении и смерти): «О признании документов. О потенциальном принятии решений квази-судов. И вообще о признании деятельности де-факто власти на территории, которая находится под фактическим контролем де-факто формирований».

В этом плане у ЕСПЧ есть консультационный вывод относительно Намибии, в котором указаны такие моменты:

международное непризнание законности осуществления контроля (в данном случаи со стороны ЮАР) не исключает принятия во внимание факта осуществления полномочий в той мере, которые необходимы для осуществления правосудия в законных интересах гражданина, который находится в зоне полномочий этой власти;

иначе это стало бы нарушением прав людей, как если бы иностранное государство отказалось бы признавать право жителей Намибии регистрировать браки, или считало бы их детей незаконно рожденными;

также любой контракт на продажу товаров не следует оглашать недействительным только из-за того, что его подписали вне обычного закона о торговле, который применяется в Южной Африке;

это вопросы не только принятия положений (документов) сторонами конфликта, но и иными международными государствами.

«Почему [в Украине] склоняются не признавать документы? Потому что любое признание документов, которые выданы незаконной сепаратисткой властью может толковаться как де-факто признание легитимности этого режима. Так вот ЕСПЧ, ссылаясь на позиции Международного суда ООН, сказал – нет. Вот именно такое толкование может привести к очень существенным ограничениям прав жителей оккупированных территорий, к ограничению их прав в широком контексте. И это касается не только фактов рождения и смерти. Это может касаться фактов регистрации браков, контрактов по праву собственности и др. В решении высказывались аргументы, что это даже может касаться решений квази-судов, которые касаются вопросов частного права (усыновления, определения места проживания ребенка). Вот представьте себе ситуацию: восстанавливается украинский контроль над оккупированными территориями. Означает ли это, что с завтрашнего дня решение о месте проживания ребенка является недействующим? Вот о чем сказал Европейский суд! Он также сказал важное: что признание актов, которые являются частью правовой жизни обычного гражданина, ни в какой мере не может толковаться как признание в международной плоскости законности сепаратистского режима. То есть нужно разделять международную ответственность за незаконную аннексию, оккупацию и права гражданина, который не должен на себе нести всю эту ношу правовых споров», – резюмировала Анна Христова,

Как сообщалось ранее, на неподконтрольных Украине территориях проживает около 4 млн человек. За 7 лет российской агрессии они получили массу документов, выданных местными режимами. На данный момент законодательно Украина облегчила использование таких документов лишь – в двух направлениях – по факту рождения/ смерти и по поводу образования. Но пришло время разработать механизм принятия к сведению информации документов, выданных – в Крыму и «Л-ДНР», чтобы облегчить жизнь людей.

Среди рожденных – в «Л-ДНР» только 36% детей имеют украинские свидетельства о рождении, а – в Крыму – 10%. Но не у всех родителей есть возможность приехать на подконтрольную территорию, чтобы оформить ребенку свидетельство о рождении, в итоге – дети остаются «не учтенными» и без легитимных документов.

Для облегчения доступа жителей неподконтрольных территорий к государственным онлайн-услугам им планируют на КПВВ выдавать электронные цифровые подписи.