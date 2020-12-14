На ПМЖ: Больше всего украинцев уезжают в США и Россию

За 10 месяцев Государственная миграционная служба оформила документы для выезда за границу на постоянное место жительства 3 259 граждан Украины. А 1 235 наших граждан вернулись на постоянное проживание в Украину. Об этом сообщили в ведомстве на запрос «Радио Свобода», добавили в Государственной миграционной службе.

Основными странами, в которые выезжали на ПМЖ граждане Украины в текущем году:

Соединенные Штаты Америки – 738 чел. (23% от всех выехавших на ПМЖ);

Литва – 546 чел. (17%);

Россия – 414 чел. (13%).

В 2019 году территориальными органами ГМС оформлены документы для выезда за границу на ПМЖ 11 311 гражданам Украины, а 1996 граждан вернулось на постоянное проживание в Украине.

Самыми популярными направлениями для выезда за границу на постоянное место жительства в 2019 году были:

США – 5842 чел. (52%);

Германия – 1052 чел. (9%);

Россия – 885 чел. (8%).

В Государственной миграционной службе отмечают, что при оформлении соответствующих документов не предусмотрено указание цели выезда.