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В Крыму продали винзавод «Массандра»

14.12.20 22:36
Винзавод «Массандра».
Винзавод «Массандра».

В оккупированном Крыму местные «власти» продали знаменитый винзавод «Массандра». 100% акций предприятия приобрела дочерняя компания банка «Россия» – ООО «Южный проект», передает «Крым. Реалии».

Данная информация опубликована на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов. Согласно данным, за винзавод заплатили 5 млрд 327 млн руб. (2 млрд 036 млн грн по курсу НБУ).

Торги проходили в форме аукциона, второй участник предложил чуть меньше сумму – 5,3 млрд руб.

Вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в отношении лиц, причастных к продаже винзавода «Массандра», а также относительно покупателей предприятия будут введены как украинские, так и международные санкции.

МИД Украины выразило решительный протест в связи с продажей этого крымского винзавода.

ООО «Южный проект» зарегистрировано в российском Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО «Акционерный банк "Россия"». В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин «Новый Свет» в Судаке за 1,5 млрд руб.

Издание отмечает, что основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка «Россия» является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют «кассиром Путина». После аннексии Крыма Министерство финансов США ввело санкции против Ковальчука. Банк «Россия» тоже находится под санкциями.

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