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Учуяла собака: Через КПВВ «Станица Луганская» житель Алчевска вез револьвер (Видео)

14.12.20 22:44

На КПВВ «Станица Луганская» пограничники обнаружили у мужчины револьвер «Sтalker 3» и патроны к нему. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Инцидент произошел 11 декабря. 35-летний мужчина направлялся с подконтрольной Украине территории домой – в «ЛНР», он проживает в Алчевске.

«Во время прохождения процедур контроля на личные вещи украинца среагировала служебная собака. В ходе досмотра личных вещей… обнаружили револьвер под патрон Флобера "Sтalker 3" и 20 патронов к нему, что запрещено для перемещения через линию разграничения», – рассказали пограничники.

На мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции».

Находку изъяли представители Государственной фискальной службы.

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