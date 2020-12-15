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Количество переселенцев в Украине продолжает расти

15.12.20 08:18
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В Украине по состоянию на 15 декабря учтены 1 млн 459 тыс. 475 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 7 декабря, на учете состояли 1 млн 459 тыс. 268 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 207 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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