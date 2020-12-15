Под видом госвыплат: Мошенники «выплачивают» помощь по карантину

Мошенники в сети Интернет выманивают деньги у людей под видом выплаты государственной «карантинной» помощи. С начала декабря в киберполицию поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Обычно правонарушители размещают видео, где президент Украины рассказывает о выплате материальной помощи предпринимателям в размере 8 тыс. грн. В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую материальную помощь может получить каждый», – рассказали в Нацполиции.

На странице по ссылке украинцам предлагают ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получения электронной подписи, прохождения идентификации и тому подобное. В основном для этого используют встроенный чат-бот.

«После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам», – подчеркивают правоохранители.

Киберполиция призывает людей быть бдительными и рекомендует, чтобы не стать жертвами мошенников: