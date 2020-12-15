На Донетчине коронавирус подтвердили у 30 тысяч человек (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили еще 402 новых зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:
- 2 – в Марьинской ОТГ;
- по 1 – в Сартанской, Мангушской, Никольской, Угледарской, Покровской, Мирноградской и Краматорской ОТГ.
За понедельник, 14 декабря, лаборатории сообщили о еще 402 больных, среди которых 18 детей:
- 295 – в Мариупольской ОТГ;
- 62 – в Краматорской ОТГ;
- 9 – в Никольской ОТГ;
- 8 – в Константиновской ОТГ;
- 7 – в Лиманской ОТГ;
- 6 – в Бахмутской ОТГ;
- по 3 – в Дружковской и Мангушской ОТГ;
- по 2 – в Сартанской, Славянской и Покровской ОТГ;
- по 1 – в Светлодарской, Великоновоселковской и Очеретинской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 30 062 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 19 263 человека (64,9% от всех заболевших);
- на лечении – 10 177 пациентов (33,0%);
- летальных случаев – 622 (2,1%).