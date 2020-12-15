На Донетчине коронавирус подтвердили у 30 тысяч человек (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили еще 402 новых зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:

2 – в Марьинской ОТГ;

по 1 – в Сартанской, Мангушской, Никольской, Угледарской, Покровской, Мирноградской и Краматорской ОТГ.

За понедельник, 14 декабря, лаборатории сообщили о еще 402 больных, среди которых 18 детей:

295 – в Мариупольской ОТГ;

62 – в Краматорской ОТГ;

9 – в Никольской ОТГ;

8 – в Константиновской ОТГ;

7 – в Лиманской ОТГ;

6 – в Бахмутской ОТГ;

по 3 – в Дружковской и Мангушской ОТГ;

по 2 – в Сартанской, Славянской и Покровской ОТГ;

по 1 – в Светлодарской, Великоновоселковской и Очеретинской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 30 062 случаев заражения COVID-19, из них: