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На Донетчине коронавирус подтвердили у 30 тысяч человек (Карта)

15.12.20 08:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили еще 402 новых зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:

  • 2 – в Марьинской ОТГ;
  • по 1 – в Сартанской, Мангушской, Никольской, Угледарской, Покровской, Мирноградской и Краматорской ОТГ.

За понедельник, 14 декабря, лаборатории сообщили о еще 402 больных, среди которых 18 детей:

  • 295 – в Мариупольской ОТГ;
  • 62 – в Краматорской ОТГ;
  • 9 – в Никольской ОТГ;
  • 8 – в Константиновской ОТГ;
  • 7 – в Лиманской ОТГ;
  • 6 – в Бахмутской ОТГ;
  • по 3 – в Дружковской и Мангушской ОТГ;
  • по 2 – в Сартанской, Славянской и Покровской ОТГ;
  • по 1 – в Светлодарской, Великоновоселковской и Очеретинской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 30 062 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 19 263 человека (64,9% от всех заболевших);
  • на лечении – 10 177 пациентов (33,0%);
  • летальных случаев – 622 (2,1%).

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