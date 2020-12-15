COVID-19: В Украине за минувшие сутки выявили 8416 новых случаев заболевания

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 8416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 412 детей и 447 медработников. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях», – написал Степанов на своей Facebook-странице.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1479 человек;

летальных случаев – 233;

выздоровели – 16 150 человек;

проведено тестирований за сутки – 55 856 (в том числе методом ПЦР – 31 963, методом ИФА – 23 893).

За все время пандемии в Украине заболели 909 082 человека, из них:

выздоровели – 522 868 человек (57,5% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 370 734 человека (40,8%);

летальных исходов– 15 480 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 084 649.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 93 302 случая;

Винницкая область – 19 977 случаев;

Волынская область – 28 527 случаев;

Днепропетровская область – 49 961 случай;

Донецкая область – 30 062 случая;

Житомирская область – 34 511 случаев;

Закарпатская область – 26 281 случай;

Запорожская область – 43 034 случая;

Ивано-Франковская область – 40 875 случаев;

Киевская область – 49 335 случаев;

Кировоградская область – 7 273 случая;

Луганская область – 7 987 случаев;

Львовская область – 54 233 случая;

Николаевская область – 24 404 случая;

Одесская область – 59 113 случаев;

Полтавская область – 30 025 случаев;

Ровенская область – 36 599 случаев;

Сумская область – 36 098 случаев;

Тернопольская область – 31 374 случая;

Харьковская область – 62 708 случаев;

Херсонская область – 14 346 случаев;

Хмельницкая область – 34 919 случаев;

Черкасская область – 32 272 случая;

Черновицкая область – 37 080 случаев;

Черниговская область – 24 786 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.