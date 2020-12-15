COVID-19: В Украине за минувшие сутки выявили 8416 новых случаев заболевания

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 8416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 412 детей и 447 медработников. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях», – написал Степанов на своей Facebook-странице.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1479 человек;
- летальных случаев – 233;
- выздоровели – 16 150 человек;
- проведено тестирований за сутки – 55 856 (в том числе методом ПЦР – 31 963, методом ИФА – 23 893).
За все время пандемии в Украине заболели 909 082 человека, из них:
- выздоровели – 522 868 человек (57,5% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 370 734 человека (40,8%);
- летальных исходов– 15 480 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 084 649.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 93 302 случая;
- Винницкая область – 19 977 случаев;
- Волынская область – 28 527 случаев;
- Днепропетровская область – 49 961 случай;
- Донецкая область – 30 062 случая;
- Житомирская область – 34 511 случаев;
- Закарпатская область – 26 281 случай;
- Запорожская область – 43 034 случая;
- Ивано-Франковская область – 40 875 случаев;
- Киевская область – 49 335 случаев;
- Кировоградская область – 7 273 случая;
- Луганская область – 7 987 случаев;
- Львовская область – 54 233 случая;
- Николаевская область – 24 404 случая;
- Одесская область – 59 113 случаев;
- Полтавская область – 30 025 случаев;
- Ровенская область – 36 599 случаев;
- Сумская область – 36 098 случаев;
- Тернопольская область – 31 374 случая;
- Харьковская область – 62 708 случаев;
- Херсонская область – 14 346 случаев;
- Хмельницкая область – 34 919 случаев;
- Черкасская область – 32 272 случая;
- Черновицкая область – 37 080 случаев;
- Черниговская область – 24 786 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.