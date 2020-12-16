Супермаркет «Молоко»: Что покупают веганы в Донецке (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке супруги Сергей и Алена сделали покупки для семьи.

Пара придерживается принципов веганства. В соответствии с этими принципами они и отбирали продукты. Покупки делали в супермаркете «Молоко» на пр. Ильича.

Супруги не используют полиэтиленовые пакетики: с собой в магазин они взяли авоську и экомешочки для овощей и фруктов.

Сергей и Алена приобрели (цена за 1 кг):

редис – 89 руб. (34 грн по местному курсу на 16.12.2020);

яблоки – 65 руб. (25 грн);

помидоры – 129 руб. (50 грн);

хурму – 65 руб. (25 грн);

пшено (5 порций в коробке) – 71 руб. (27 грн).

Также они купили:

финиксы (упаковка «умных» конфет из фиников с киви) – 124 руб. (48 грн);

овощи для жарки с шампиньонами (400 г) – 91 руб. (35 грн);

зеленую спаржу замороженную (400 г) – 279 руб. (107 грн);

пасту для намазывания на хлеб – 158 руб. (61 грн);

авокадо (1 шт.) – 115 руб. (44 грн);

рафинированное кокосовое масло (1 л) – 447 руб. (172 грн);

готовый рис по-средиземноморски (пачка) – 59 руб. (23 грн);

паштет «Лесные грибы (2 баночки) – по 87 руб. (33 грн);

суп гороховый (пачка) – 101 руб. (39 грн);

киноа (зерновая культура 450 г) – 209 руб. (80 грн);

кус-кус (пшеничная крупа, 450 г) – 97 руб. (37 грн).

Кроме того, в супермаркете они купили хлеб, огурцы и сыр тофу (6 пачек) – по 111 руб. (43 грн).

«Мы, как люди из Донецка, – непривередливые. Выбор тофу у нас – раз-два и обчелся… Вкуса всего два», – сообщила она.

Алена рассказала, что сыр тофу есть и местного производства, но он «наверное, слабо напоминает тот тофу, что должен быть».

«Это все по-вегану», – отметила женщина.

Общий чек покупок – 3 336 руб. (1 283 грн).

Напомним, Сергей и Алена побывали в паназиатском ресторане «Адачи» и поделились впечатлениями.