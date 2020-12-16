Супермаркет «Молоко»: Что покупают веганы в Донецке (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке супруги Сергей и Алена сделали покупки для семьи.
Пара придерживается принципов веганства. В соответствии с этими принципами они и отбирали продукты. Покупки делали в супермаркете «Молоко» на пр. Ильича.
Супруги не используют полиэтиленовые пакетики: с собой в магазин они взяли авоську и экомешочки для овощей и фруктов.
Сергей и Алена приобрели (цена за 1 кг):
- редис – 89 руб. (34 грн по местному курсу на 16.12.2020);
- яблоки – 65 руб. (25 грн);
- помидоры – 129 руб. (50 грн);
- хурму – 65 руб. (25 грн);
- пшено (5 порций в коробке) – 71 руб. (27 грн).
Также они купили:
- финиксы (упаковка «умных» конфет из фиников с киви) – 124 руб. (48 грн);
- овощи для жарки с шампиньонами (400 г) – 91 руб. (35 грн);
- зеленую спаржу замороженную (400 г) – 279 руб. (107 грн);
- пасту для намазывания на хлеб – 158 руб. (61 грн);
- авокадо (1 шт.) – 115 руб. (44 грн);
- рафинированное кокосовое масло (1 л) – 447 руб. (172 грн);
- готовый рис по-средиземноморски (пачка) – 59 руб. (23 грн);
- паштет «Лесные грибы (2 баночки) – по 87 руб. (33 грн);
- суп гороховый (пачка) – 101 руб. (39 грн);
- киноа (зерновая культура 450 г) – 209 руб. (80 грн);
- кус-кус (пшеничная крупа, 450 г) – 97 руб. (37 грн).
Кроме того, в супермаркете они купили хлеб, огурцы и сыр тофу (6 пачек) – по 111 руб. (43 грн).
«Мы, как люди из Донецка, – непривередливые. Выбор тофу у нас – раз-два и обчелся… Вкуса всего два», – сообщила она.
Алена рассказала, что сыр тофу есть и местного производства, но он «наверное, слабо напоминает тот тофу, что должен быть».
«Это все по-вегану», – отметила женщина.
Общий чек покупок – 3 336 руб. (1 283 грн).
Напомним, Сергей и Алена побывали в паназиатском ресторане «Адачи» и поделились впечатлениями.