Они просто издеваются: Кравчук рассказал, когда прекратится «игра в прятки» с Россией

Россия на Донбассе хочет оставить все как есть, поскольку ей это выгодно. Однако бесконечно такая ситуация продолжаться не может, потому если ничего не изменится, нужно прекращать «игру в прятки» и находить новые форматы. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, передают «Факты».

«Они [Россия] все эти годы заявляют, что они не участники переговорного процесса, а как бы гаранты и наблюдатели, поскольку в Украине, дескать, внутренний конфликт. Они просто издеваются не только над Украиной, но и над мировым сообществом, которое обманывают», – отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что никогда не говорил, что Украина все делает идеально и не делает ошибок.

«Но наша главная цель – добиться мира. Это вообще не подлежит обсуждению. Поэтому я и сказал, что такая ситуация вечно продолжаться не может. Если мы увидим и дальше, что ничего не меняется (говорят одно, а делают другое), я лично выступлю с предложением закончить игру в прятки и начать поиски новых форматов и новых возможностей, опираясь на международное сообщество, опираясь на позицию Соединенных Штатов Америки и Европы», – сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ напомнил, что секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в одном интервью, что они работают над новыми решениями ситуации на Донбассе, что появится некий «план Б».

«Но я не видел этих решений, со мной никто не советовался, поэтому комментировать их не буду. Когда они будут подготовлены, смогу что-то говорить. Мы знаем, что и в Офисе президента, и в Верховной Раде, и в Кабинете министров, и в Министерстве иностранных дел, и в Службе безопасности, и в Министерстве внутренних дел, то есть в тех институциях, которые задействованы непосредственно в решении этих вопросов, критически осмысливают, что происходит сегодня и до каких пределов можно испытывать наше терпение. Если я увижу, что все это используется именно для того, чтобы оставить все как есть, чтобы война в любой форме продолжалась, повторяю, что сделаю официальное заявление. Если государство захочет вести такую игру, я из нее выйду», – подчеркнул Кравчук.

Первый президент Украины предположил, что эти позиции прояснятся до конца января, когда уже состоится инаугурация нового президента США.

«На Западе скоро начнутся рождественские каникулы, они продлятся до середины января. 20 января в США пройдет инаугурация президента. Думаю, к февралю мы проясним все эти вопросы. То есть надо немножко подождать», – заключил Кравчук.