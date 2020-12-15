В «ДНР» рассказали, сколько человек прошли через КПП в Еленовке

В понедельник, 14 декабря, через КПП в Еленовке в «ДНР» пропустили 210 человек в обе стороны от линии разграничения. Об этом сегодня сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«На территорию республики запущено 29 транспортных средств, 126 человек. На территорию Украины выпущено 20 транспортных средств, 84 человека», – говорится в сообщении.

Как отмечается, движение через контрольный пункт на дорожном коридоре «Новотроицкое – Еленовка» открывали с 9:00 до 16:30.

Напомним, все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с украинской стороны функционируют в штатном режиме, ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако пропуск через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров заблокирован незаконными вооруженными формированиями. Фактический пропуск граждан осуществляется только в КПВВ «Станица Луганская» – ежедневно и в КПВВ «Новотроицкое» – дважды в неделю, в понедельник и пятницу.