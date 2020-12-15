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В «ДНР» сообщили о 12 смертях пациентов с коронавирусом

15.12.20 09:56
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников

В «ДНР» умерли еще 12 человек, болевших COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки проведено 381 исследование, из них выявлен 131 случай заболевания (34,4%) и у 29 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

По состоянию на 10:00 15 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 12 685:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 3 844 пациента;
  • выздоровел – 7 681 человек;
  • летальных случаев – 1 160.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 122 случая пневмоний, что на 59 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 89 человек. Всего на лечении находятся 1 628 пациентов с пневмониями, из них 543 – на кислородной поддержке (+28 за сутки).

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