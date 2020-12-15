Сводка из зоны ООС за 14 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 14 декабря, на участках ответственности украинских бригад зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. Первая огневая провокация была отмечена в районе поселка Шумы (Торецк). Здесь противник дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Впоследствии противник активизировался также вблизи Авдеевки и Песок, где в направлении украинских позиций НВФ стреляли из стрелкового оружия.

Все огневые провокации противника не несли угрозы для украинских воинов, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 15 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. НВФ открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки. Провокация противника не несла угрозы для украинских воинов, поэтому огонь они не открывали.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины в минувшие сутки 6 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 19 единиц. Огонь велся на горловском и донецком направлениях. В зоне обстрелов оказались районы поселка шахты 6/7 в Горловке, поселка Минеральное и села Яковлевка под Ясиноватой, села Веселое на севере от Донецка. Противник применял гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подверглись районы Золотого-5 и села Калиново-Борщеватое. Огонь велся из миномета калибром 82 мм и подствольного гранатомета ГП-25».