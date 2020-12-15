Хотелось бы снега к Новому году: Житель Донецка показал, где покупал елку (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка «Стиг Барди» прошелся к Крытому рынку, где купил «нормальную недорогую» елку.

По дороге дончанин отметил, что город сейчас украшают к праздникам и что хотелось бы снега к Новому году. Он также сообщил, что коммунальщики в центре, по пр. Богдана Хмельницкого, посыпали заледеневшие тротуары, и по ним теперь можно идти.

«Сыро, противно… Ну ничего, у природы нет плохой погоды», – прокомментировал он.

На Крытом рынке около 17:00 – парковка полностью занята автомобилями. Возле рынка расположились торговые точки с елками. Себе житель Донецка выбрал дерево за 1,5 тыс. руб. (577 грн по местному курсу на 15.12.2020).

«Красотень... Шикардос», – поделился впечатлениями о своей елке «Стиг Барди», но деревце ему передали уже подготовленное к переноске, замотанное в защитную пленку.

На рынке были елки выше и дороже, а также дешевле. В частности, по словам продавца, новогодние деревца можно выбрать по цене от 350 руб. (135 грн).