Взял на работу жену: На Луганщине ректора университета оштрафовали за коррупцию

В Луганской области правоохранители привлекли к уголовной ответственности руководителя одного из высших учебных заведений. Суд рассмотрел в отношении него 6 протоколов об административных нарушениях, связанных с коррупцией. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Установлено, что ректор университета, действуя в пределах предоставленных законом полномочий, имея частный интерес в виде желания обеспечить близкое лицо работой и получения увеличенного размера заработной платы, совершил действия и принял решение в условиях реального конфликта интересов – издал приказы о назначении жены на должность ассистента кафедры высшего учебного заведения, а также о ее премировании», – говорится в сообщении.

Постановлением Рубежанского городского суд Луганской области чиновник признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов). Наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен.

Не согласившись с постановлением суда, данное решение он обжаловал в Луганском апелляционном суде.

«Занимая последовательную позицию во время пересмотра судебного решения, прокурором доказано, что руководитель вуза не принял меры по недопущению возникновения реального конфликта интересов, принял решение в условиях реального конфликта интересов, а также не сообщил о его существовании своего непосредственного руководителя», – отмечают в прокуратуре.

Луганским апелляционным судом апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции о наложении штрафа – без изменений.

Решение суда вступило в законную силу.