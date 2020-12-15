Печатают в тюрьме: В «ЛНР» появились фальшивые рублевые купюры (Фото)

В «ЛНР» в Славяносербске появились фальшивые купюры. Об этом рассказывают местные жители в соцсети.

Так, в одном из местных Телеграм-каналов сообщается, что в расчетах появились фальшивые купюры номиналом 1000 руб. (385 грн по местному курсу на 15.12.2020). Все купюры имеют один и тот же номер: ТС 7931778.

О том, что по городу ходят фальшивки, сообщают даже специальные объявления в маршрутках.

«Ранее в МГБ республики заявили, что поддельные российские рубли будут изымать. При этом не опубликовано никакой информации о том, как в ЛНР оказались фальшивки. Но многие граждане уверены, что к производству поддельных банкнот причастны силовые структуры ЛНР. Источник информации – инсайд из МГБ ЛНР – сообщает, что на территории Луганского СИЗО не первый месяц, а то и год, функционирует подпольная типография», – отмечают в паблике.

«Ранее было известно о том, что на этом «предприятии» печатали только купюры номиналом в 5 тыс. руб. (1,9 тыс. грн – ред.). Не исключено, что типография решила расширить ассортимент тысячной банкнотой. При этом пятитысячные бумажки производства ЛНР ранее распространились на территорию РФ (понятно, что это было бы невозможно без попустительства начальства МВД). Фальшивки, очевидно, производства ЛНР, всплыли в Ростове-на-Дону, Свердловске, Тамбове», – добавляют в соцсети.

«Куратором» от «МВД ЛНР» называют Алексея Череповского. В «республике» «продукция тюремной типографии» распространяется несколькими способами, в том числе через пункты обналичивания.

«Понятно, что жертвами фальшивомонетчиков рискуют стать, в основном, обычные мирные жители республики. И искать справедливости в правоохранительных органах в данном случае будет бессмысленно», – резюмируют в паблике.