Это третья мировая война: Кравчук рассказал, почему Путин не ударит по Украине

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Россия не станет наносить прямой удар по Украине. Однако Кремль заинтересован влиять на нее с помощью неподконтрольного Донбасса, передают «Факты».

«Не верю в это. Он [Путин] же не сумасшедший. Он понимает, что это третья мировая война и счет жертв пойдет на миллионы. Поэтому Россия цепляется за любые возможные и невозможные варианты. Украина – один из них. С помощью неконтролируемых районов Донбасса Кремль хочет влиять на нас. Он в этом очень заинтересован», – прокомментировал Кравчук вопрос о возможности прямого военного удара России по Украине.

В то же время, по его словам, то, что одна страна проводит политику, не имеющую ничего общего с нормами международного права и международными договоренностями, понимают во всем мире.

«Поэтому надо смотреть на ситуацию не только через призму Украины, но и через призму мирового сообщества, которое осознает происходящее с нами все глубже и глубже. Если раньше мировые лидеры верили Горбачеву, что он может повернуть СССР в демократическое русло, потом верили Ельцину и раннему Путину и заключали экономические, социальные, энергетические и прочие договоры с Россией, то сейчас все подвергается сомнению и пересмотру», – отметил Кравчук.

Он высказал убеждение, что Украина в этой ситуации должна занять четкую и ясную позицию, основанную на принципах международного права.

Кроме того, существуют различные возможности давления на Россию, в том числе экономические санкции.

«Например, у России немалые долги перед Западом в связи с договорами, касающимися IT-технологий, и не только. Можно поставить вопрос о возвращении этих долгов. Можно применять санкции не только к физическим лицам, но и к целым секторам экономики», – уточнил глава украинской делегации в ТКГ.

Он добавил, что в этом направлении существует «много испытанных шагов», которые возможно осуществить.

«А реальны или нет, – это уже будет определять не делегация Украины в Трехсторонней контактной группе. Должны быть соответствующие обращения украинского государства к нашим партнерам, должны пройти переговорные процессы на высоком международном уровне, как и каким образом это можно осуществить. Но весь этот перечень санкций вполне может быть задействован», – резюмировал Кравчук.