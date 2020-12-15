«Под прямую линию Пушилина»: Шахтерам Макеевки дали половину сентябрьской зарплаты

В «ДНР» горнякам шахт «ГП «Макеевуголь» перечислили сразу 50% от зарплаты за сентябрь. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Это отличная новость, хотя раньше им еженедельно давали по 5-20%. О переводе процента за последние дни горнякам других угледобывающих предприятий нам не писали», – отмечает один из донецких Telegram-каналов.

В паблике полагают, что выплату части долга по зарплате приурочили к «прямой линии «главы ДНР» Дениса Пушилина, которая состоится сегодня, 15 декабря.

«Сделано это так вовремя именно под прямую линию Дениса Пушилина. Теперь министру угля и энергетики ДНР Руслану Дубовскому будет проще "отмазываться" по ситуации с задолженностями на шахтах. Он сможет и назвать гораздо меньшие сроки по долгам, и сказать, что выплаты активно ведутся прямо сейчас. В действительности проблема с шахтами уже огромных масштабов», – пишут местные жители в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» горняки на шахтах в Макеевке не могут добиться выплаты долгов по зарплате. В соцсетях люди пишут, что задолженность составляет уже почти 4 месяца, несмотря на многочисленные обращения коллектива к руководству «республики» и в различные «инстанции».