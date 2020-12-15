В «ДНР» сообщили, можно ли получить паспорт РФ без «паспорта республики»

В «ДНР» местные жители массово получают российские паспорта. О том, можно ли получить паспорт РФ, без «паспорта ДНР», сообщила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова в Телеграм-канале.

«Все жители ДНР, желающие вступить в гражданство РФ по упрощенной процедуре, подают документы на основании перечня, утвержденного указом президента РФ от 24.04.2019 г. № 183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке"», – написала Селиванова.

«Согласно подпункту "б" пункта 2 этого указа, лица, имеющие право обратиться о вступлении в гражданство РФ, вместе с заявлением подают документ, удостоверяющий личность, предусмотренный указом президента РФ от 18.02.2017 г. №74», – добавила она.

Также «депутат» пояснила, какой именно «документ» предусмотрен указом российского президента. Она привела выдержку из указа №74, а именно подпункт «а» пункта 1, в котором говорится, что «в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов».

«Паспорт ДНР – единственный документ, удостоверяющий личность, который выдается соответствующими органами (миграционной службой МВД ДНР) на территории ДНР. Да, есть еще временная адресная справка, которая внутри республики признается документом, удостоверяющим личность. Но она временная и имеет ряд ограничений», – уверяет Селиванова.

Таким образом, «депутат» делает вывод, что «подать документы на паспорт РФ без паспорта ДНР на территории республики нельзя».

«Но! Вариант есть. При наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство РФ вы можете подать документы на паспорт РФ по упрощенной процедуре только на территории РФ, и паспорт ДНР вам для этого не нужен», – утверждает Селиванова.

Напомним, «глава ДНР» Денис Пушилин также признал, что в сентябре 2020 года очередь на получение «республиканского паспорта» в некоторых отделениях была до 2023 года.

Как сообщалось ранее, жители Донецка жалуются на огромные очереди на оформление «паспорта ДНР». Они отмечают, что в день «паспортные отделы» в районах города принимают по 5-7 человек. Также в «ДНР» предприятия без ведома сотрудников подают их в списки на получение «республиканского паспорта». Работники об этом узнают случайно, когда получают SMS-уведомление, что им необходимо явиться в «миграционную службу» для подачи документов.

Отметим, что выдача «республиканских паспортов» производится с 2016 года. Для этого нужно получить талон электронной очереди в отделениях «Почты Донбасса». Получение «паспорта ДНР» является главным условием для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке.

Также большие очереди сохраняются в «паспортные столы» в «ЛНР».